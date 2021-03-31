это ограничения - очередное расширение торгового эмбарго, которое ввели еще в 2016 году.

Украина с апреля запретила ввозить из России на свою таможенную территорию 25 видов продукции.

Читайте такжеРоссия расширила санкционный список против украинских компанийСоответствующее постановление Кабмина опубликовано на его официальном сайте.

Среди запрещенных к импорту из России оказалась пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, упаковка из целлюлозы, проволока из легированных сталей, инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса.

Отмечается, что это - очередное расширение торгового эмбарго, которое ввели еще в 2016 году.

В список, в частности вошли:

пшеница;

подсолнечное масло;

моющие средства;

туалетная бумага, салфетки;

другие виды бумаги и картона;

скатерти;

ящики и мешки, тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты;

проволока.

Расширение эмбарго утверждено постановлением Кабинета министров № 269. Полный список продукции указан в приложении к документу.

Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Украина в 2020 году внедрила меры по запрету импорта российской продукции на сумму, эквивалентную 18 миллиардов гривень в год.

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Автор: Анна Нагорная