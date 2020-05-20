Больше всего в странах еврозоны: S&P Global Ratings оценило масштабы падения мировой экономики

По прогнозам агентства, мировая экономика в 2020 году снизится на 2,4%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) стран мира в 2020 году на 2,4% с восстановлением в 2021 году на 5,6%.

Об этом сказано в представленном в ходе онлайн-конференции исследовании экономик развивающихся стран.

В частности, агентство прогнозирует наибольшие падения в 2020 году в странах еврозоны – на 7,3%; США – на 5,2%; Японии – на 3,6%.

Также в агентстве сообщили, что каждый месяц жестких карантинных ограничений сокращает годовой рост ВВП приблизительно на 3%.

Согласно исследованию, в отличие от других кризисов, коронакризис больше всего ударит по рынку услуг, а не по товарной экономике.

Как сообщал УНИАН, Департамент Организации Объединенных Наций (ООН) по экономическим и социальным вопросам прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3,2% в 2020 году по сравнению с годом ранее.

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.