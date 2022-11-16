Ранее США объявили пакет оборонной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что США уже выделили на помощь Украине 18,6 миллиарда долларов со времени полномасштабного российского вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7").

Он напомнил, что США в этом месяце объявили пакет оборонной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов.

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"И это увеличивает помощь США в области безопасности до общей суммы 18,6 миллиарда долларов с начала российского вторжения", - сказал Остин.

Помощь Украине:

12 октября 2022 года в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить.

13 октября 2022 года стало известно о том, что Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, которые будут способны уничтожать крылатые ракеты.

1 ноября стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. 7 ноября стало известно, что в Украину прибыли первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

10 ноября Пентагон официально объявил новый оборонный пакет для нужд Украины на общую сумму в 400 миллионов долларов.

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