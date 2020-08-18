В Украине разоблачили группировку, "отмывшую" через криптовалюту $42 миллиона

Членам преступной группировки грозит до 8 лет лишения свободы.

Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала 42 миллиона долларов, полученных преступным путем.

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Как сегодня сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, трех человек, причастных к отмыванию средств, сотрудники киберполиции выявили благодаря сотрудничеству с международными специалистами в области цифровых валют.

Подробности преступления

В частности, в июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов.

Что грозит мошенникам

За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Также сообщается, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance. Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

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Автор: Лариса Бекета