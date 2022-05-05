Такие поставщики финансовых услуг могут обратиться в Нацбанк для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса.

Национальный банк Украины запретил резидентам РФ участвовать в управлении небанковскими учреждениями.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Регулятор запретил гражданам РФ, а также лицам, постоянно проживающим в РФ, и российским компаниям, которые являются владельцами существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых, финансовых, факторинговых компаниях, и других, которые предоставляют небанковские финансовые услуги, прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией до отмены или прекращения военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщики финансовых услуг, в которых владельцами существенного участия являются граждане РФ или компании, зарегистрированные в РФ, могут обратиться к Нацбанку для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса. Доверенными лицами не могут быть граждане России и лица, имеющие постоянное местожительство в РФ. Решение о назначении доверенного лица будет приниматься Национальным банком в течение 30 рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ, которое вступает в силу с 5 мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь; принятие в Украине платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь.

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