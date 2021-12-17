По словам аналитика, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести значительные риски на фоне возможного военного конфликта с РФ.

В ближайшее время курс гривни будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 грн/долл., при этом возможно его ослабление в случае появления на рынке энергоимпортеров.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, курс гривни на открытии рынка в пятницу, 17 декабря, откатился к отметке 27,23 грн/долл. Настроения на рынке преимущественно девальвационные. Каждое укрепление гривни используется для покупки американского доллара, но без участия крупных покупателей курс входит в узкий диапазон колебаний.

"Нерезиденты нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на текущей неделе на 1,4 млрд грн, но при этом продали почти половину всех долларовых ОВГЗ – на 638 млн долл. В целом, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести значительные риски на фоне возможного военного конфликта с РФ, не говоря уже о других экономических аспектах", - сказал аналитик.

Он отметил, что энергетический вопрос также остается на повестке дня. Из-за ухудшения погодных условий и похолодания запасы газа и угля продолжат стремительно снижаться, что требует активизации импортеров.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривень за доллар. При появлении на рынке энергоимпортеров, курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 гривень за доллар. Следим за действиями НБУ, который своим выходом с продажей валюты может ограничить движение курса", - резюмировал Шевчишин.

Курс на 17 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий