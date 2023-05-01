В частности, предлагается втрое уменьшить максимальный размер дневной процентной стаки по кредиту.

В Национальном банке предлагают внести изменения в законодательство, направленные на более жесткое регулирование деятельности микрокредитных финансовых компаний.

Как сообщил глава Национального банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook, деятельность таких компаний часто приводит к тому, что люди вынуждены выплачивать кредиты за безответственных родственников или друзей.

"Нужно ликвидировать пробелы, которые, к сожалению, еще существуют и подчеркивают определенное несоответствие законодательства Украины лучшей международной практике, в том числе стран ЕС, к сообществу которых мы стремимся присоединиться. Мы предлагаем, во-первых, установить предельные размеры процентных ставок. Речь идет о максимальном размере реальной дневной процентной ставки. Сегодня в Украине в среднем - это 2,5%. Мы же предлагаем уменьшить ее более чем втрое, зафиксировав на уровне 0,8%", - отметил Пышный.

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Во-вторых, по его словам, НБУ рекомендует Верховной Раде уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Он отметил, что необходимо расширить мандат Нацбанка на установление минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний.

"Такая проверка сегодня фактически не осуществляется, поэтому добросовестные заемщики платят и за себя, и еще за двух недобросовестных", - отметил Пышный.

В-третьих, в НБУ предлагают ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных ограничений, чтобы своевременно и эффективно реагировать на них.

"Они позволят оптимизировать процесс принятия регуляторных актов НБУ относительно небанковского рынка, ускорят его, уберут лишнюю бюрократию, помогут нам оперативно реагировать на кризисные ситуации, активнее проходить процесс адаптации финансового законодательства страны к актам права ЕС", - подчеркнул глава НБУ.

Кредитование во время войны

В марте 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения".

Согласно этому закону, люди, оформлявшие кредиты в банках, получили две привилегии: не получать штрафы за просроченные кредиты; избежать повышения процентной ставки на сумму займа.

По данным платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", в 2022 году микрокредитные финансовые учреждения выдали почти в три раза меньше займов, чем в 2021 году. При этом средняя сумма кредита по сравнению с довоенным годом почти не изменилась и составляла около 4,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. Потребительский кредит - это предоставление денежных средств кредитодателем - банком или другим финансовым учреждением - частному лицу на его личные нужды, не связанные с ведением бизнеса.

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