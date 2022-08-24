Экономисты соглашаются, что убытки России из-за санкций растут и ухудшат ее состояние в долгосрочной перспективе, но краткосрочное влияние явно неоднозначное.

Через полгода после начала введения масштабных санкций против России ее экономика, на первый взгляд, не потерпела коллапса. Хотя большинство экономистов сходятся во мнении, что Россия понесет реальные потери, которые будут расти со временем.

Между тем, Россия продолжает ежемесячно зарабатывать эквивалент миллиардов долларов на экспорте нефти и газа, пишет The Washington Post.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году российская экономика упадет на 6%, что меньше чем 10 или более процентов, которые изначально прогнозировали некоторые экономисты.

"Санкции безусловно работают, но, к сожалению, гораздо медленнее, чем все ожидали полгода назад", - говорит Максим Миронов, российский экономист IE Business School в Мадриде.

Чтобы нанести еще больший вред, говорят экономисты, Европейский Союз должен сократить главный спасательный круг России: доходы от экспорта нефти и газа. США и Великобритания запретили импорт российской нефти и газа, но Европа, которая в значительной степени зависит от российских энергоресурсов, согласилась лишь со временем ограничить закупки. Белый дом и другие настаивают на немедленных действиях путем установления предельной цены на российскую нефть, что заставит Москву продавать ее дешевле рыночных цен.

По словам чиновника администрации Байдена, дипломаты США давят на союзников, чтобы они согласились на ограничение цены на нефть, которое они считают "крупнейшим макроэкономическим мероприятием, которое осталось".

"Россия столкнулась с резким экономическим спадом, и рецессия почти наверняка затянется и в следующем году. Слушайте, они смогли из-за высоких цен на энергоносители... иметь несколько менее резкий экономический спад, чем некоторые из первоначальных оценок... Но я думаю то, что вы сейчас видите - это своего рода потемкинская экономика (бутафорская, создающая ложную видимость успеха, - УНИАН)", - сказал чиновник.

Издание отмечает, что Путин не был честен, когда говорил, что санкции против России не сработали. Например, производство автомобилей и других товаров сократилось, потому что компании не могут импортировать детали. Из-за этого в некоторых городах множество работников были уволены. Авиакомпании отменили почти все международные рейсы, увольняют пилотов и разбирают одну часть самолетов на запчасти, чтобы другие пока еще полетали. Тысячи людей с образованием уехали из России, сотни иностранных компаний закрылись, а федеральный бюджет РФ в июле продемонстрировал признаки падения.

Чтобы поддерживать стабильный уровень безработицы на уровне около 4%, Кремль оказывает давление на компании, чтобы те отправляли работников в частично оплачиваемый отпуск или сокращали рабочий день вместо того, чтобы увольнять их, сказала заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова. Это поможет предотвратить общественные беспорядки в краткосрочной перспективе, но не является устойчивым в долгосрочной перспективе, сказала она.

Россия перестала публиковать много экономических статистических данных, что затрудняет суждения о том, насколько сильно ударят санкции, но некоторые данные демонстрируют признаки краха.

В июле Россия сообщила о дефиците федерального бюджета в размере 900 миллиардов рублей из-за сокращения некоторых источников налоговых поступлений, "огромный, огромный разрыв", который равняется 8% валового внутреннего продукта.

"У Путина все еще есть наличные, потому что он заработал много денег в первые месяцы войны, когда цены на нефть были высокими, а экономика еще не падала. Но сейчас санкции начинают работать, начинают существенно работать", – сказал российский экономист Сергей Гуриев.

Однако некоторые аспекты санкций оказались незначительными или не такими тяжелыми, как надеялись. Неспособность Европы быстро прекратить закупки российской нефти из-за ее зависимости была большой упущенной возможностью. ЕС намерен запретить большинство закупок российской нефти лишь в декабре и в феврале.

"Если бы мы нацелились на нефть с самого начала, мы могли бы гораздо быстрее увидеть масштабные последствия, о которых говорили политики", — сказала эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Но хотя санкции могут действовать недостаточно быстро, чтобы спровоцировать общественное недовольство или ограничить способность России вести войну в ближайшие месяцы, долгосрочное влияние нанесет стране огромный вред, считают эксперты.

Как сообщал УНИАН, издание Reuters в своем материале написало, что российская экономика избежала краха, который многие предвидели после 24 февраля. Повышение цен на экспорт нефти смягчили влияние, но некоторые все же ощутили на себе их влияние. Высокие мировые цены на энергоносители помогли Кремлю сократить бедность и неравенство, несмотря на сокрушительные западные санкции и инфляцию.

Сейчас для многих россиян за последние шесть месяцев мало что изменилось - они отдыхают за границей, покупают западные товары, жалуются на инфляцию, смотрят телевизор и поддерживают Путина.

Учитывая, что цены на энергоносители останутся высокими, даже несмотря на то, что страны ЕС пытаются отказаться от российского газа и нефти, государственная казна продолжит пополняться.

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