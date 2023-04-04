В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования.

Компания Virgin Orbit, пренадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону и занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с оценкой в $3,7 млрд.

Как сообщает Financial Times, в январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. А в марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования.

На прошлой неделе было уволено около 85% персонала группы, поскольку исполнительный директор Дэн Гарт признал, что бизнес "прекратит свою деятельность в обозримом будущем".

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Деятельность компании Virgin Orbit - детали

В начале года первая попытка компании Virgin Orbit Holdings Inc. отправить в космос спутник из-за пределов США провалилась, что нанесло удар по стремлению миллиардера Ричарда Брэнсона конкурировать на быстрорастущем рынке коммерческих запусков спутников.

В мае компания Virgin Galactic осуществила запуск пилотируемого шаттла из Нью-Мексико, в перспективе компания рассчитывала организовать туристические полеты в космос.