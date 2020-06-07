Шмыгаль связал рост количества регистрации ФОПов с "антикризисными мерами правительства"

Глава правительства также напомнил о программе кредитования "5-7-9" для поддержки малого и среднего бизнеса.

Количество физических лиц-предпринимателей, которые зарегистрировались за неделю, достигло "докарантинних" показателей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.

"Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей фактически вернулось к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - написал он.

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Шмыгаль также отметил, что правительство обновило программу кредитования "5-7-9" для поддержки малого и среднего бизнеса. "Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%", - написал премьер.

"Кроме того, правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей. Это так же дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной рады", - добавил Шмыгаль.

По словам главы правительства, в целом на программы кредитования бизнеса Кабинет министров закладывает 10 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене уплаты ЕСВ для ряда ФОПов.

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