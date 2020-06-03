Кабмин утвердил законопроект, необходимый для запуска программы кредитования бизнеса "Новые деньги"

Объем программы составляет 5 млрд грн.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил законопроект, необходимый для запуска новой программы кредитования бизнеса «Новые деньги».

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«Предлагаем законопроект, который предлагает кредитование на 5 млрд грн для микро-, малого и среднего бизнеса. Украинские предприниматели смогут получать кредиты фактически под ноль процентов. Государство гарантирует 80% тела кредита перед банком», - сказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, власть и далее будет смягчать условия для бизнеса, чтобы предприниматели могли получить кредитование в банках. Речь идет о залогах, целях использования средств, показателях кэш-флоу и прибыли.

«Меньше контроля, больше свободы для украинского бизнеса – это основной путь, по которому нужно двигаться сейчас для преодоления кризиса», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Шмыгаль заявил, что Кабинет министров представит новую программу льготных кредитов для бизнеса «Новые деньги».

«Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет сохранить рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, 3-процентная ставка, также отсрочка выплаты «тела» кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам», - сказал премьер.

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