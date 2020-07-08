Рецессия в Европе может оказаться мягче ожидаемого - ЕЦБ

Согласно с прогнозом, экономика еврозоны сократится в этом году на 8,7%.

Некоторые экономические индикаторы свидетельствуют о том, что вызванная пандемией рецессия в Европе может оказаться мягче, чем предполагалось ранее.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление члена исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель.

"В последние недели некоторые индикаторы уверенности были позитивными, что говорит о том, что рецессия может оказаться несколько мягче, чем ожидалось", - сказала она.

При этом Шнабель подчеркнула, что в целом ЕС находится в диапазоне базового сценария.

И ЕЦБ, и Еврокомиссия ожидают, что экономика еврозоны сократится в этом году на 8,7%, прогнозируя начало восстановления во втором полугодии.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что если страны ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом, Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.

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