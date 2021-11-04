В финучреждении обвинили ребенка женщины

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на исчезновении с ее карты 13 тысяч гривен. В финансовом учреждении обвинили ребенка женщины.

Об этом идет речь в отзыве одного из клиентов финучреждения на сайте Минфин.

По ее словам, деньги снимали в течение шести часов. Всего успели провести 500 платежей размером или 24,99 гривны, или 124,99 гривны. При этом уведомления на телефон о списании средств со счета не было. Не спас и установленный лимит на интернет-оплаты, который составлял 2 доллара в день.

Читайте такжеПриватБанк отключит банкоматы и Приват24: когда это случится и как долго будет длитьсяЖенщина бросилась в отделение банка за помощью. В финучреждении сначала предложили клиентке обратиться в полицию, а когда увидели, что платежи маркировались как Google, Tik Tok и "бытовая техника", то обвинили в инциденте ее ребенка.

"Сказали, что ребенок нащелкал. Хотя телефон я ему не даю, гаджет находится на блоке набора цифр и английских букв. А за вечер было по 4-5 транзакций в минуту. Досадно, что ПриватБанк не видит в этом мошеннических действий", – отметила пострадавшая.

Женщина утверждает, что в банке отказываются ей помогать и заявили, что за деньгами она должна следить сама

"Данные карты третьи лица могли получить по неосторожности. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте", – ответил в банке.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

"ПриватБанк" обвинили в сокрытии особенностей некоторых операций с картами.

Автор: Анастасия Горбачева