Ратификация соглашения позволит вывести отношения Украины с Великобританией на качественно новый уровень.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №0083 проголосовали 303 народных депутата.

Как отметил с трибуны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ратификация соглашения позволит вывести отношения Украины с Великобританией на качественно новый уровень.

"Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами, что будет содействовать выходу украинских компаний с их товарами на рынок Великобритании. Кроме того, благодаря этому соглашению мы усилим политическое партнерство, преобразуем его в стратегическое партнерство с Британией в противодействии российской агрессии против нашего государства. Мы внедрим новый формат отношений, который обеспечит регулярный обмен и согласование ключевых международных позиций между Лондоном и Киевом", - сказал он.

Также соглашение предусматривает миграционный диалог между странами, в результате которого будут упрощены условия поездки украинских граждан в Великобританию, добавил министр.

Что этому предшествовало

8 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина надеется до конца года ратифицировать это соглашение с Великобританией.

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Автор: Дмитрий Шварц