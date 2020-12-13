Любое соглашение должно быть справедливым и уважать фундаментальную позицию о том, что Великобритания будет суверенным государством.

Уже в ближайшее время, вероятно – 13 декабря, ЕС и Британия должны определиться о целесообразности дальнейших переговоров о новом формате торговых отношений.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник в британской переговорной команде.

По его словам, последние переговоры, состоявшиеся 12 декабря, не принесли успеха – Великобритания отклонила последнее предложение ЕС как "неприемлемую".

"Премьер-министр абсолютно четкий: любое соглашение должно быть справедливым и уважать фундаментальную позицию о том, что Великобритания будет суверенным государством",- заявил чиновник.

Несмотря на это, переговоры продлятся и ночью до конца воскресенья 13 декабря. В случае отсутствия дальнейшего прогресса премьер-министр Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Леен должны выступить с заявлением о невозможности дальнейших переговоров.

Это будет означать, что с начала 2021 года торговый режим между Британией и ЕС будет определять только правила Всемирной торговой организации. Такой сценарий противники выхода Британии из состава ЕС навивали "жесткий Brexit", а сторонники -"чистый Brexit".

Что этому предшествовало

Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период.

Обе стороны говорят, что хотят заключить торговое соглашение, но переговоры зашли в тупик.

Накануне Урсула фон дер Леен заявила, что"вероятность не заключения сделки выше, чем заключения".

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Автор: УНИАН