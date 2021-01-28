Также правительство в течение месяца должно подать свои предложения по увеличению расходов на выплату субсидий, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год.

Верховная Рада поручила Кабинету министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона, что поможет снизить тарифы на «коммуналку».

За соответствующее постановление №4650 «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги» проголосовали 337 народных депутатов Украины при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, также Кабмин в течение месяца должен подать свои предложения по увеличению расходов на выплату субсидий, которые предусмотрены в государственном бюджете на 2021 год.

«Проектом постановления предлагается Кабинету министров рассмотреть предложения и принять ряд мер по социальной защите населения в связи с повышением цен и тарифов на коммунальные услуги. Также рекомендуется совместно с энергетическим регулятором изучить возможность внедрения дополнительных форм государственного регулирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей», - сказал он.

Как сказано в проекте постановления, Кабмину совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рекомендовано рассмотреть возможность внедрения государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, возвращения льготного тарифа на первые 100 киловатт потребленной электроэнергии, внедрение отдельного тарифа на электроэнергию для тех, кто использует её для отопления.

Помимо этого, правительство должно усовершенствовать механизм субсидий в части критериев предоставления и размера адресной помощи, а также рассмотреть возможность компенсировать расходы потребителям электроэнергии, которые использовали её для отопления.

Антимонопольному комитету Украины Рада рекомендовала принять меры по недопущению антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления монопольным положением на рынке субъектами хозяйствования, предоставляющими жилищно-коммунальных услуг населению.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Кабинет министров установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.

18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.

27 января 2021 года Кабинет министров запретил применять штрафы или пеню, если украинцы несвоевременно рассчитаются за газ и тепло за январь.

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Автор: Дмитрий Шварц