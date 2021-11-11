ПУМБ до конца первого квартала 2022 года завершит сделку по покупке Идея Банка, чтобы усилить розничное направление. Об этом сообщили в ПУМБ.

По информации ПУМБ, достигнута договоренность по ключевым условиям приобретения ПУМБ 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S.A.. Сделку планируют завершить до конца первого квартала следующего года, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

По словам главы правления ПУМБ Сергея Черненко, объединение банков позволит сфокусироваться на развитие розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте, что соответствует стратегии развития ПУМБ.

"Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", - отметил Черненко.

Как отметили в ПУМБ, после завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура, без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме. Процесс интеграции будет проходить поэтапно в течении 3-5 лет.

Напомним, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) - крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Деятельность банка сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 году. Банк обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов.

Главный акционер банка – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5.6 млрд грн) Идея Банк занимает (16) место среди 71 действующих банков. Банк обслуживает более 400 тыс. частных клиентов.

Автор: Иван Бойко