Оповещения о зачислении средств "єПідтримки" поступают только от банка - без каких-либо дополнительных ссылок, по которым надо перейти.

Министерство цифровой трансформации предупреждает о мошенниках при выплате по программе "єПідтримка".

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Получили уведомление о выплате "єПідтримки"? Как не попасть на крючок мошенников. Если вы получили уведомление о зачислении средств "єПідтримки" с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить, - знайте, что это мошенники. Ни в коем случае не переходите по ссылке. Оповещение о зачислении средств "єПідтримки" вы получите только от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что средства зачисляются автоматически, а проверить их вы можете в интернет-банкинге.

Напомним, Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6500 гривень. Подать заявку могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия, но только наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп.

УНИАН писал, на что можно потратить 6500 гривень "єПідтримки".

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