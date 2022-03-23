Министерство цифровой трансформации предупреждает о мошенниках при выплате по программе "єПідтримка".
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
"Получили уведомление о выплате "єПідтримки"? Как не попасть на крючок мошенников. Если вы получили уведомление о зачислении средств "єПідтримки" с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить, - знайте, что это мошенники. Ни в коем случае не переходите по ссылке. Оповещение о зачислении средств "єПідтримки" вы получите только от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию", - говорится в сообщении.
В Минцифры отметили, что средства зачисляются автоматически, а проверить их вы можете в интернет-банкинге.
Напомним, Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6500 гривень. Подать заявку могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия, но только наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп.
УНИАН писал, на что можно потратить 6500 гривень "єПідтримки".