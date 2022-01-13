Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января.

Национальный банк Украины на пятницу, 14 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,78 грн/евро, то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара, приблизился к показателям марта и мая 2021 года. Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,79/27,81 грн/долл., к евро - на уровне 31,84/31,86 грн/евро.

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Курс на 13 января:

Национальный банк Украины на четверг, 13 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозируют, что к концу января 2022 года доллар может торговаться в диапазоне 27,1–27,7 грн, евро – в диапазоне 30,9–31,5 грн.