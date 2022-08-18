Эксперт рассказал, что будет влиять на курс американской валюты в ближайшие месяцы.

Нацбанк может изменить свою курсовую политику в случае, если официальный и наличный курс доллара будут существенно отличаться. Сейчас доллар, согласно курса НБУ, зафиксирован на отметке в 36,57 гривен.

Действия регулятора будут зависеть от ситуации с платежным балансом, пояснил 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Взглянем, как центральный банк действовал в более стабильных условиях: банки имели возможность купить безналичную валюту и продать ее на наличном рынке. Единственное условие: для этого требовалось ввести наличные деньги. Сейчас самолетом валюту не завести как раньше. Но в то же время есть механизм, когда договариваются о доставке ее в Польшу, а дальше ввоз наличных в Украину, и таким образом продавать ее", - говорит эксперт.

По его словам, выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции улучшит ситуацю на валютном рынке, однако эффект наступит лишь через три-пять месяцев.

Предстоящей осенью на курс доллара больше всего повлияют объемы поступления валюты в страны - то есть реальная ситуация с платежным балансом. Еще одним фактором эксперт называет ожидания от ситуации с войной: положительные или отрицательные. Во втором случае падает спрос, клиент отказывает или оттягивает покупку продукции.

"Если у тебя есть уверенность, то есть ситуация улучшается, то ты можешь даже доллары продать. Если у тебя есть негативные ожидания, валюта не продается. Вот и фактор, изменяющий спрос на иностранную валюту", - пояснил он.

Как поясняет Кушнирук, в обычной ситуации безналичный объем валюты значительно больше, чем наличный. И фактически тогда наличный курс очень привязан к безналичному. В нынешних условиях, когда безналичный рынок существенно снизился, это ограничивает возможность влиять на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

Продавцы доллара пытаются приблизить курс к отметке в 41 гривну, сейчас он удерживается на уровне 40,30-40,60 гривен. По словам аналитиков, в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 39-41 гривен за доллар.