Курс гривны к евро сегодня составляет 41,00 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 18 августа, ослаб на 10 копеек – до 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривна осталась на уровне предыдущего показателя – 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,70 грн за долл., евро-40,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Продавцы доллара пытаются приблизить курс к отметке в 41 гривну, сейчас он удерживается на уровне 40,30-40,60 гривен. По словам аналитиков, в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 39-41 гривен за доллар.

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