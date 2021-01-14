Главной чертой следующих одиннадцати с половиной месяцев будет изменчивость во всех сферах.

Если кто-то ждал, что 2021-й станет годом облегчения от кошмаров 2020-го, простите! Пока что он кажется только хуже. Показатели пандемии COVID-19 включительно со смертями бьют новые рекорды. Вакцинация организована очень плохо.

Насильственный мятеж, раздуваемый президентом США, проник в самое святилище Капитолия. Очевидный вопрос заключается в том, будут ли плохие новости поступать волнами. И есть основания полагать, что да, - пишет Bloomberg.

Читайте также"2021 будет годом пандемии": в ВОЗ заявили, что победить коронавирус пока не удастсяДля примера, издание предлагает посмотреть на экономические новости, которые до сих пор были относительно однозначными. В вопросе доходов фондового рынка, волатильность коррелируется со временем. И они выше на медвежьих рынках. До некоторой степени плохие настроения заразительны. И плохие события, с которыми связана волатильность, могут переплетаться между собой тоже. Для ясности, фондовый рынок в последнее время чувствовал себя хорошо. Последние плохие новости были о политике и здравоохранении, а не о корпоративных доходах.

Однако, фондовый рынок подвергается точным оценкам. И он может дать подсказки, насколько более широкие социальные процессы будут связаны между собой со временем. И очевидный вывод гласит, что волатильность склонна подпитывать сама себя и обычно не в положительном смысле.

Большинство последних потрясений в США были связаны с президенством Дональда Трампа, которое скоро закончится. Но связанные с ним волатильности просто так не исчезнут. Власть Трампа была лишь симптомом других социальных процессов. Даже когда Трамп уйдет со сцены, определенные группы безответственных людей продолжат быть источником внутреннего терроризма и беспорядка. И они найдут себе новую икону. Эта проблема, похоже, будет только усиливаться.

И хотя социальные сети положительно повлияли на контакты между людьми, трудно возразить, что они также помогли организовывать опасные протесты и мятежи. Такая тенденция вряд ли исчезнет в ближайшем времени и станет источником дополнительной волатильности.

Читайте такжеBloomberg: Нельзя просто очистить интернет от ненавистиДругая проблема - это так называемая "ловушка идей". Социологические исследования указывают на то, что в трудные времена люди более склонны обращаться к плохим идеям. Истощенная экономика Германии в 1920-х и в начале 1930-х годов, например, помогла нацистам получить поддержку. В наши времена состояние глобальной экономики было очень изменчивым после финансового кризиса 2008 года. Поэтому люди могут начать соглашаться с худшими идеями, которые дадут новую волатильность.

Такой цикл может ухудшиться со временем и сорвать восстановление после рецессии, связанной с COVID-19. Пандемия может обострить эту динамику. Времена, когда все истощены и в стрессе, не лучшие для принятия решений. Другая причина для тревоги - это сам COVID-19. Вирусы SARS-1 и MERS уже в прошлом. И, скорее всего, новый коронавирус ждет такая же участь. Но даже сейчас понятно, что многие люди (и животные) остаются уязвимыми к его мутациям.

Поэтому нынешняя пандемия коронавируса вряд ли последняя, а может и даже не самая плохая. Вакцины стали невероятным прорывом. Но у человечества нет нужных возможностей для их быстрого и эффективного применения. И если уж речь зашла о замечательных научных прорывах, то есть причины полагать, что некоторые из них тоже станут источником волатильности. Несмотря на все хорошие новости, есть риск, что инновации, такие как искусственный интеллект и биоинженерия, будут превращены в оружие и станут агентами хаоса.

Читайте такжеDer Spiegel: Ученые нашли неожиданную связь между пандемией COVID-19 и Второй мировой войнойПрошла большая волна научного прорыва в начале 20-го века дала человечеству реактивные самолеты, радио-связь и ядерную энергетику. И каждая из этих технологий усилила сокрушительную силу человечества. Несмотря на все это, очень не сложно представить, как средства кибервойны или биологические агенты станут источником главных проблем в последующие несколько десятилетий.

Но, к счастью, есть и хорошие новости. Остальная часть 2021 года не будет такой кошмарной, как эти первые две недели. Экономическое восстановление и переломный момент в борьбе с COVID-19 - уже доступные "карты в игре". Но расслабляться нельзя будет еще долго.

Каким будет 2021 год?

Аналитический центр Atlantic Council считает, что в 2021 году мир ждут 10 главных угроз. Среди них - потенциальные войны, голод, который уже стал проблемой даже в Западной Европе, а также финансовый кризис.

Однако, не все так мрачно и ужасно. Эксперты Atlantic Council перечислили также 10 возможностей, которые в этом году будут у человечества. Одна из них способна приблизить мир в Украине.

Издание Radio Free Europe/Radio Liberty ожидает, что в 2021 году Россия изменит свое поведение в отношении соседей. Конечно, Кремль не откажется от амбиций быть гегемоном на постсоветском пространстве. Но старые агрессивные методы стали для него "не по карману".

Между тем, Nature дал перечень важнейших научных событий, которые состоятся в 2021 году. В частности, издание советует следить за успехами в исследовании COVID-19, освоением Марса, а также за стволовыми клетками.

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Перевод: Лесь Дымань