Если кто-то ждал, что 2021-й станет годом облегчения от кошмаров 2020-го, простите! Пока что он кажется только хуже. Показатели пандемии COVID-19 включительно со смертями бьют новые рекорды. Вакцинация организована очень плохо.
Насильственный мятеж, раздуваемый президентом США, проник в самое святилище Капитолия. Очевидный вопрос заключается в том, будут ли плохие новости поступать волнами. И есть основания полагать, что да, - пишет Bloomberg.
Читайте также"2021 будет годом пандемии": в ВОЗ заявили, что победить коронавирус пока не удастсяДля примера, издание предлагает посмотреть на экономические новости, которые до сих пор были относительно однозначными. В вопросе доходов фондового рынка, волатильность коррелируется со временем. И они выше на медвежьих рынках. До некоторой степени плохие настроения заразительны. И плохие события, с которыми связана волатильность, могут переплетаться между собой тоже. Для ясности, фондовый рынок в последнее время чувствовал себя хорошо. Последние плохие новости были о политике и здравоохранении, а не о корпоративных доходах.
Однако, фондовый рынок подвергается точным оценкам. И он может дать подсказки, насколько более широкие социальные процессы будут связаны между собой со временем. И очевидный вывод гласит, что волатильность склонна подпитывать сама себя и обычно не в положительном смысле.
Большинство последних потрясений в США были связаны с президенством Дональда Трампа, которое скоро закончится. Но связанные с ним волатильности просто так не исчезнут. Власть Трампа была лишь симптомом других социальных процессов. Даже когда Трамп уйдет со сцены, определенные группы безответственных людей продолжат быть источником внутреннего терроризма и беспорядка. И они найдут себе новую икону. Эта проблема, похоже, будет только усиливаться.
И хотя социальные сети положительно повлияли на контакты между людьми, трудно возразить, что они также помогли организовывать опасные протесты и мятежи. Такая тенденция вряд ли исчезнет в ближайшем времени и станет источником дополнительной волатильности.
Читайте такжеBloomberg: Нельзя просто очистить интернет от ненавистиДругая проблема - это так называемая "ловушка идей". Социологические исследования указывают на то, что в трудные времена люди более склонны обращаться к плохим идеям. Истощенная экономика Германии в 1920-х и в начале 1930-х годов, например, помогла нацистам получить поддержку. В наши времена состояние глобальной экономики было очень изменчивым после финансового кризиса 2008 года. Поэтому люди могут начать соглашаться с худшими идеями, которые дадут новую волатильность.
Такой цикл может ухудшиться со временем и сорвать восстановление после рецессии, связанной с COVID-19. Пандемия может обострить эту динамику. Времена, когда все истощены и в стрессе, не лучшие для принятия решений. Другая причина для тревоги - это сам COVID-19. Вирусы SARS-1 и MERS уже в прошлом. И, скорее всего, новый коронавирус ждет такая же участь. Но даже сейчас понятно, что многие люди (и животные) остаются уязвимыми к его мутациям.
Поэтому нынешняя пандемия коронавируса вряд ли последняя, а может и даже не самая плохая. Вакцины стали невероятным прорывом. Но у человечества нет нужных возможностей для их быстрого и эффективного применения. И если уж речь зашла о замечательных научных прорывах, то есть причины полагать, что некоторые из них тоже станут источником волатильности. Несмотря на все хорошие новости, есть риск, что инновации, такие как искусственный интеллект и биоинженерия, будут превращены в оружие и станут агентами хаоса.
Читайте такжеDer Spiegel: Ученые нашли неожиданную связь между пандемией COVID-19 и Второй мировой войнойПрошла большая волна научного прорыва в начале 20-го века дала человечеству реактивные самолеты, радио-связь и ядерную энергетику. И каждая из этих технологий усилила сокрушительную силу человечества. Несмотря на все это, очень не сложно представить, как средства кибервойны или биологические агенты станут источником главных проблем в последующие несколько десятилетий.
Но, к счастью, есть и хорошие новости. Остальная часть 2021 года не будет такой кошмарной, как эти первые две недели. Экономическое восстановление и переломный момент в борьбе с COVID-19 - уже доступные "карты в игре". Но расслабляться нельзя будет еще долго.
Каким будет 2021 год?
- Аналитический центр Atlantic Council считает, что в 2021 году мир ждут 10 главных угроз. Среди них - потенциальные войны, голод, который уже стал проблемой даже в Западной Европе, а также финансовый кризис.
- Однако, не все так мрачно и ужасно. Эксперты Atlantic Council перечислили также 10 возможностей, которые в этом году будут у человечества. Одна из них способна приблизить мир в Украине.
- Издание Radio Free Europe/Radio Liberty ожидает, что в 2021 году Россия изменит свое поведение в отношении соседей. Конечно, Кремль не откажется от амбиций быть гегемоном на постсоветском пространстве. Но старые агрессивные методы стали для него "не по карману".
- Между тем, Nature дал перечень важнейших научных событий, которые состоятся в 2021 году. В частности, издание советует следить за успехами в исследовании COVID-19, освоением Марса, а также за стволовыми клетками.
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