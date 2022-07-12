Курс гривни к евро сегодня составляет 37,50 грн/евро.

Курс гривни по отношению к наличному доллару в "ПриватБанке" сегодня ослаб на 1 гривню 40 копеек - до 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня подешевела на 10 копеек - до 37,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,40 грн за долл., евро – 36,30 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,50 грн, а на евровые карточные расчеты - 36,63 грн.

Курс в "ПриватБанке" 11 июля:

11 июля, курс гривны на наличный доллар в "ПриватБанке" ослаб на 20 копеек – до 35,90 грн/долл.

Относительно евро гривня оставалась на уровне предыдущего дня – 37,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 35,50 грн за долл., евро – 36,00 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 35,59 грн, а на евровые карточные расчеты – 36,10 грн.

Отмена ограничение курса:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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