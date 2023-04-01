Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне снизился на 5 копеек – до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн/долл., евро - 39,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Курс во время войны

Спустя почти два месяца после начала российского втржения в Украину, НБУ отменил ограничения на установление курса, хотя до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июне регулятор снизил официальный курс гривни на 25%. На тот момент это было 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный евро в банках до 5 апреля будет находиться в коридоре от 39,65 до 41,60 грн/евро, а в обменниках - от 39,80 до 41,50 грн/евро. Согласно прогнозу, курс доллара в Украине до 5 апреля в большинстве касс банков будет находиться в коридоре - от 37,25 до 38,70 грн/долл. Безналичный доллар в этот период будет колебаться от 36,56 до 36,93 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что в период с 3 по 9 апреля на валютном рынке не произойдет глобальных пертурбаций: при незначительных текущих колебаниях в пределах 0,3-0,5 грн курсовой коридор не претерпит существенных изменений. По словам эксперта, курс доллара будет находиться в диапазоне 37,30-38,30 грн, а евро - 40-41 грн.

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