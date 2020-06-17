По данным агентства, в 2020 году банк демонстрирует значительные показатели рентабельности.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги крупнейшего украинского банка "ПриватБанк", сообщает пресс-служба банка.

Читайте такжеFitch ухудшило прогнозы по восьми украинским банкам

В частности по депозитам в национальной валюте рейтинг повышен с Caa1 до B3, по депозитам в иностранной валюте - с Caa2 до Caa1, базовая оценка кредитоспособности - с Саа1 до B3 с соответствующим улучшением прогноза рейтинга с "позитивного" на "стабильный".

Как сообщает пресс-служба банка, также Moody's повысило рейтинг риска контрагента и оценку риска контрагента "ПриватБанка" с В3 до В2.

По данным пресс-службы, в сообщении Moody's говорится, что повышение рейтингов "ПриватБанка" обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, а также высоким уровнем рентабельности банка.

"Как отметили эксперты Moody's, в 2020 году "ПриватБанк" демонстрирует значительные показатели рентабельности, опирающиеся на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год "ПриватБанк" получил чистую прибыль в размере 32,6 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram