Moody's повысило кредитный рейтинг правительства Украины

Рейтинг повышен благодаря получению первого транша от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг правительства Украины с уровня "Caa1" до "B3".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что рейтинг повышен благодаря новой кредитной программе Международного валютного фонда Stand-bу в размере 5 миллиардов долларов и получения первого транша от МВФ 2,1 миллиарда долларов.

К слову, решение о повышении рейтингов отражает ожидания Moody's, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, который страна достигла в течение последних лет.

В ведомстве подчеркнули, что Украина является единственным государством в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавирус COVID-19.

По прогнозам Moody's, ВВП Украины в 2020 году сократится на 4,5%, а дефицит государственного бюджета увеличится до 7,5% (по сравнению с 2% в прошлом году). Аналитики агентства отмечают, что возросшие валютные резервы Национального банка останутся на высоком уровне будут сохранены. Кроме того, до конца этого года они составят около 22 миллиардов долларов.

Напомним, международный валютный фонд предупредил, что Украина может не быстро оправиться от экономического падения, что сейчас продолжается. Восстановление экономики может затянуться до 2024 года. Потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году.

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