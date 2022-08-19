Курс гривны к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте сегодня, 19 августа, остался на уровне предыдущего показателя – 39,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по гривне остался на уровне предыдущего дня – 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 39,80 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Продавцы доллара в обменниках пытаются приблизить курс к отметке в 41 гривну, сейчас он удерживается на уровне 40,30-40,60 гривен. По словам аналитиков, в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 39-41 гривен за доллар.

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