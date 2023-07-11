Американскую валюту можно продать по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 11 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 5 копеек - 41,00 грн/евро.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,00 грн / евро.

Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го.

Во втором полугодии гривня будет укрепляться в дальнейшем, ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют.

По состоянию на сегодняшний день средний наличный курс гривны в банках составляет 37,3 гривны за доллар, и большинство экспертов не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе.

Курс валют в обменниках - данные на 11 июля

В обменниках Киева курс доллара сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 37,35 грн/долл. В то же время по отношению к евро курс гривни ослабился на 15 копеек до 41,15 грн/евро.

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