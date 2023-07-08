Гривня будет укрепляться в дальнейшем, уверен эксперт.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го.

Во втором полугодии гривня будет укрепляться в дальнейшем, ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют, отметил он в комментарии для публикации УНИАН "Благородное дело риск: банки радуют смельчаков процентами на депозитах".

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день средний наличный курс гривны в банках составляет 37,3 гривны за доллар, и большинство экспертов не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе.

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"Украинская гривна в последнее время ощутимо укрепила свои позиции в наличном сегменте, что снижает спрос на иностранную валюту". – говорится в публикации.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 7 июля

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 7 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,00 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 7 июля подешевел на 5 копеек - до 37,20 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,65 грн.