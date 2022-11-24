20 тысяч гривень пользователи карт любого банка могут получить в банкомате "ПриватБанка" за одну операцию.

С 23 ноября "ПриватБанк" установил единые лимиты получения наличных в сети банкоматов банка с карт "ПриватБанка" и других украинских банков на уровне 20 тыс. грн.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, такую сумму пользователи карточек любого банка могут получить в банкомате "ПриватБанка" за одну операцию и повторить через три часа.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, увеличение лимитов на получение наличных для карт всех украинских и иностранных банков позволит их клиентам при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. На сегодня в сети "ПриватБанка" работают более 5 тыс. банкоматов во всех регионах Украины.

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В банке также напомнили, что в условиях аварийного отключения электричества в регионах Украины "ПриватБанк" обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения "Приват24", "Приват24 для бизнеса", процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облако.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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