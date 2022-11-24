Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 39,90 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,22 грн.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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