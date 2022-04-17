Это связано с проведением плановых регламентных работ.

В "ПриватБанка"предупредили о паузе в работе приложения "Приват24" в ночь на 18 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"18 апреля - очередной этап плановых регламентных работ в "Приват24", сервисы будут на паузе с ночи до 8 утра. "ПриватБанк" с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в "Приват24", которые необходимы для безопасной и качественной работы сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения работ приложения и web-версия "Приват24" будут недоступны. В течение дня 18 апреля возможны временные перебои "Приват24" в процессе стабилизации работы сервисов.

В банке отметили, что банкоматы и платежные терминалы будут работать без изменений.

Как писал УНИАН, вечером 16 апреля в работе онлайн-банка Monobank, произошел технический сбой, который длился около часа.

"У нас технический сбой. Ориентировочное время восстановления-один час. Извините", - сообщил соучредитель проекта, бизнесмен Олег Гороховский.

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