Крупнейшим по численности предприятий и по доходам оказался нефтегазовый сектор.

Тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали почти 6 трлн грн, и большинство из них относятся к отраслям топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в исследовании финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

"Крупнейшие компании Украины из списка ТОП-1000 обеспечивают более половины общего объема доходов всех предприятий страны. Каждая из крупнейших компаний этого списка сгенерировала как минимум 1,25 млрд грн чистого дохода за 2022 год", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что крупнейшими по численности секторами крупного бизнеса оказались нефтегазовый сектор (146 компаний), пищевая промышленность (129), электроэнергетика (105), сельское хозяйство (102). Несколько больше чем по 50 компаний среди топовых по выручке работают в таких секторах как: оптовая и розничная торговля, химическая промышленность, а также металлургия.

Те же отрасли экономики широко представлены в перечне по объему чистых доходов, но в ином порядке. Первое место занимает нефтегазовый сектор (1,3 трлн грн или 21% от общих доходов ТОП-1000), на втором – электроэнергетика (17,3%), далее – розничная торговля (8,3%), сельское хозяйство (8,1%), пищевая промышленность (7,7%), металлургия (7%).

"Коксохимическая промышленность, табачное производство, угольная отрасль, металлургия, несмотря на относительно более низкое количество крупных компаний в первой тысяче, генерируют значительно более высокие уровни доходов в расчете на одно предприятие. Основой же крупного бизнеса Украины до сих пор остаются отрасли, использующие природные ресурсы. Несмотря на явный рост роли сферы информационных технологий, секторальный профиль и экспортную специализацию Украины до сих пор определяют агрокомплекс и пищепром, а также такие тяжелые индустрии как: металлургия, химпром и энергетика", - сообщают исследователи.

Что касается географического распределения, то около 51,5% от общего объема доходов ТОП-1000 сконцентрировано в компаниях со столичной "пропиской". Кроме Киева с 405 компаниями, еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, которые юридически находятся в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской области. Вследствие российской агрессии доля в общих доходах традиционных лидеров прошлогодних рейтингов - Харьковской и Донецкой областей - существенно: 1,6% и 1,3% совокупных доходов соответственно.

"Географическая структура размещения крупного бизнеса претерпела тектонические сдвиги во время 2022 г. привязка крупных действующих компаний к мощным индустриально-финансовым центрам сохраняется только на территориях, удаленных от прифронтовой зоны, тогда как Харьковщина, Донетчина, Луганщина и Херсонщина понесли большие потери бизнес-активности из - за войны", - отмечается в исследовании.

Что происходит с бизнесом

По состоянию на 1 февраля 2023 года бизнес заявлял, что готовится к росту цен и сокращений. Большинство предприятий заявили о том, что ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на свою продукцию и услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

По состоянию на 1 мая 2023 года согласно опросу НБУ, бизнес улучшил оценку результатов своей деятельности впервые с октября 2021 года.

Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и горючего, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий большинства секторов. Самые оптимистичные оценки перспектив деятельности второй раз подряд предоставили предприятия торговли.

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