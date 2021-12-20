Доходы банков выросли на 6%, а расходы сократились на 5%.

Украинские банки в январе-ноябре 2021 года получили 65,7 млрд грн чистой прибыли, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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"65,7 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-ноябре 2021 года, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 43,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы банков выросли на 6% в сравнении с результатом 11 месяцев 2020 года и составили 243,6 млрд грн. В то же время расходы уменьшились на 5% - до 177,8 млрд грн.

Как менялась прибыль банков

По данным Министерства финансов, по итогам 2020 года банки государственного сектора Украины получили прибыль в размере 23,1 млрд грн.

Украинские банки в 2020 году получили 41,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 миллиарда гривень.

Чистая прибыль украинских банков за январь-февраль 2021 года снизилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,491 миллиарда гривень.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 47%, до 58,4 млрд грн.

Украинские государственные банки в январе-марте 2021 года сформировали прибыль на 3,2 млрд грн, что на 72% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Автор: Екатерина Жирий