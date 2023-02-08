Премьер Британии обещает, что будут прилагаться все усилия для применения новых ограничительных мер против РФ.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак обещает ужесточать санкции против Российской Федерации, когда это будет необходимо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сунак сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на военной базе в графстве Дорсет (Великобритания).

Сунак напомнил, что ранее был министром финансов, и Британия среди всех стран с самого начала войны России против Украины вводила пакеты самых широких и передовых санкций, чтобы продемонстрировать, что российская агрессия неприемлема.

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"И мы накажем их (россиян) всеми возможными средствами", - подчеркнул Сунак.

Он сказал, что сегодня были объявлены новые санкции против РФ.

По его словам, Британия возглавляла международные усилия по применению очень суровых санкций, когда речь шла, например, об отключении российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.

"И всегда, когда мы сможем продолжать делать их жестче и делать больше, мы постараемся сделать это", - сказал Сунак.

Санкции Великобритании против РФ: подробности

Власти Великобритании заявила о введении нового пакета санкций относительно "российских военных и кремлевской элиты". В "черный список" попали семь юридических и восемь физических лиц.

Отмечается, что пакет санкций направлен против шести организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники, а также против восьми физических лиц и одной организации, связанных с "мерзкими финансовыми сетями, которые помогают сохранить богатство и власть среди кремлевских элит".

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Совет Европейского Союза применить сокрушительные санкции к Российской Федерации и, в частности, к области ракетостроения и "Росатому".