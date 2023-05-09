Имущество Сальдо, которое зарегистрировано на его дочь, Ирину, суд конфисковывать не стал.

Высший антикорупционный суд конфисковал компании и недвижимость российского коллаборанта Владимира Сальдо.

Как говорится в сообщении Центра противодействия коррупции, речь идет о зарегистрированном в Коростышевском районе ПАО "Каштан". Предприятие занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

ВАКС конфисковал 30% транспортной компании "Дельта Сервис". Кроме того, конфисковали гостиницу и трехэтажное здание в Херсоне, дом площадью 226 квадратов в Херсоне, квартиры в Херсоне и Одессе, апартаменты площадью более 300 квадратов в Ялте, квартиру и два паркоместа в Ореанде, несколько земельных участков и автомобиль Volvo XC.

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Имущество Сальдо, которое зарегистрировано на его дочь, Ирину, суд конфисковывать не стал. В частности не конфисковано зарегистрированное в Херсоне ООО "Бебко" (сеть автосалонов, дилер автомобилей Volvo) и зарегистрированное в Херсоне ООО "Конка", которое занимается организацией досуга.

Гауляйтер Сальдо

Британское правительство в июне 2022 года заморозило активы Сальдо и запретило ему въезд в страну.

Сальдо причастен к организации в Херсонской области российского псевдореферендума. Когда российские военные захватили часть Херсонской области, Сальдо стал так называемым "главой" оккупационной "военно-гражданской администрации". Позже захватчики назначили его "исполняющим обязанности губернатора".

Сальдо и его пособники обвинены в государственной измене, коллаборационной деятельности, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 Уголовного кодекса).

13 апреля Министерство юстиции подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применение санкций против Сальдо.

27 апреля 2023 года у коллаборанта Сальдо нашли в Лондоне аграрную фирму.

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