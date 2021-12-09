Стратегия предусматривает также увеличение доли государственного долга в нацвалюте до 51% в 2024 году.

Кабинет министров Украины одобрил стратегию Министерства финансов по управлению государственным долгом в следующие 3 года, которая предусматривает уменьшение его объема до 47% валового внутреннего продукта в 2024 году с 56,9% имеющихся по состоянию на 2021 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании правительства.

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Согласно обнародованному документу, уровень государственного долга к ВВП планируют уменьшать постепенно: до 50% в 2022 году, до 48,5% в 2023 году и 47% в 2024 году.

Стратегия предусматривает также увеличение доли государственного долга в национальной денежной единице за счет уменьшения объема задолженности в иностранной валюте (до 51% в 2024 году с 41% в 2021 году).

Средневзвешенный срок до погашения государственного долга планируется повысить до 7 лет (2024 год) с 6,4 года (2021 год).

Доля долгосрочного льготного финансирования от международных финансовых организаций и иностранных государств для реализации инвестиционных проектов в общем объеме государственного долга планируется увеличить до 7% (2024 год) с 6,3% (2021 год).

Госдолг:

По данным Министерства финансов, Украина в 2021 году должна выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.

По состоянию на июнь 2021 года Украине в течение 12 месяцев нужно было выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за август этого года уменьшился в национальной валюте на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,44 млрд долл. - до 92,96 млрд долл.

Также, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь этого года уменьшился в национальной валюте на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долл. - до 92,63 млрд долл.

Минфин повысил прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий