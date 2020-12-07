Железняк заявляет, что потенциала для для принятия государственного бюджета на 2021 год уже нет.

Заместитель председателя фракции «Голос», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявляет, что потенциал для проведения внеочередного заседания парламента для принятия государственного бюджета на 2021 год «пока иссяк».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«И снова про бюджет-2021: сегодня заканчивается срок 10 дней для изучения депутатами финальной версии бюджета ко второму чтению. Даже были горячие головы, которые хотели собрать внеочередное заседание под голосование бюджета. Но выглядит так, что потенциал на внеочередное пока иссяк», - отметил Железняк.

Он пояснил, что необходимо еще «посчитать голоса на сам бюджет». «Далеко не все в том же «Слуге» довольны финальным текстом», - сообщил зампредседателя фракции.

Кроме того, по словам Железняка, «в обмен на бюджет некоторым группам/фракциям обещано проголосовать еще и их вопросы перед бюджетом». «А это еще та задачка со звездочкой при средней явке в зале», - подчеркнул он.

Кроме того, Железняк отметил, что профильный комитет «соберется в лучшем случае в среду, и снова не факт, что будет бюджет».

«В общем, с высокой долей вероятности, голосование за бюджет будет на следующей пленарной неделе (15-18 декабря)», - резюмировал он.

Зампредседателя фракции добавил, что подписание закона о госбюджете на 2021 год «могут легко заблокировать в течение 2 рабочих дней постановлением от любого депутата». «А неделя то последняя. Поэтому советую проводить бюджет не позже, чем вторник, 15 декабря. Ну, чтобы потом не собирать внеочередное ради отмены постановления», - отметил Железняк.

Хронология событий

30 ноября глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказал мнение, что проект государственного бюджета Украины на 2021 будет рассматриваться либо на следующей неделе на внеочередном заседании, либо на следующей пленарной неделе, 15-18 декабря.

В тот же день заместитель председателя ВР Елена Кондратюк не исключила, что проект бюджета может быть рассмотрен в парламенте на внеочередном заседании 9 декабря.

Проект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Татьяна Поляковская