Украина запланировала триллион гривень расходов на содержание армии в бюджете на следующий год.

После войны структура украинской экономики будет меняться в направлении малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), состоявшейся в Киеве 9-10 сентября.

Он напомнил, что правительство запустило программу грантовой поддержки для микро, малого и среднего бизнеса и будет в дальнейшем развивать ее совместно с партнерами.

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"После войны структура украинской экономики будет меняться. Большое количество предприятий на сегодня разрушены. Имея 7 миллионов внутренних переселенцев и 5 миллионов беженцев, нам необходимо будет быстро создать большое количество рабочих мест. Это возможно лишь в малом и среднем бизнесе. В этом направлении мы и будем двигаться и создаем все необходимые условия. Поддержка украинских производителей может стать нашей национальной философией", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что экономика военного времени прежде всего предусматривает экономическую и финансовую устойчивость, и правительство над этим работает с помощью международных партнеров.

"Имеем несколько десятков приоритетных проектов для нашей экономики. Ключевые — это поддержка аграрной отрасли, поддержка военно-промышленного комплекса. Большое внимание уделяем развитию энергетики, особенно "зеленой", цифровизации, развитию ІТ-инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса", - подчеркнул премьер-министр.

Он также сказал, что Украина запланировала триллион гривень расходов на содержание армии в бюджете на следующий год.

Упрощения для бизнеса:

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

По состоянию на 29 августа 2022 года под оккупацией оказались почти 65 тысяч украинских бизнесов.

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