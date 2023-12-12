Выделение средств за пределами общего бюджета блока займет больше времени и будет стоить дороже.

Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, если Венгрия не откажется от вето на четырехлетний пакет поддержки, критически важный для Киева, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

До начала саммита, который состоится 14-15 декабря, остается все меньше времени. Дипломаты начали частные переговоры о целесообразности и технических деталях потенциального финансового пакета между остальными 26 членами блока.

"Переговоры, в которых принимают участие представители Еврокомиссии и крупных стран-членов ЕС, которые возьмут на себя большую часть расходов, держатся в тайне, чтобы не подорвать главную цель – преодоление вето Будапешта, поскольку Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, – ред.) заявил, что не возражает против оказания помощи другими странами ЕС", – рассказывает издание.

Внебюджетный инструмент займет больше времени и будет стоить дороже в виде процентов и других расходов.

"Никто не хочет этого делать, если нам не нужно.... Но было бы глупо не иметь плана Б", – отметил один из источников издания.

Украинские и европейские чиновники предупреждают, что неспособность ЕС согласовать предложенный пакет серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины.

В то же время венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил FT, что Будапешт настаивает, что любая помощь Киеву не может поступать из общего бюджета ЕС, а решение о переговорах по членству Украины должно подождать до выборов Европарламента в июне.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 11 декабря заявила, что Киев не получил никаких заверений относительно предоставления 50 млрд евро в любой другой форме.

"В случае отсутствия решения по 50 млрд евро может быть принято промежуточное решение, но оно оставит Украину на грани выживания с нулевой [финансовой] предсказуемостью на целый год", – отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, в импровизированном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Орбан намекнул, что разблокирование средств ЕС для Венгрии является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.

Издание напоминает, что ЕК должна дать согласие на размораживание более 10 млрд евро бюджетных средств ЕС для Будапешта, которые она придержала для обеспечения верховенства права и борьбы со взяточничеством в правительстве Орбана.

Помощь Украине от ЕС

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз найдет способы предоставить большую финансовую поддержку Украине, даже если Венгрия наложит вето.

Одновременно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать шаги по предоставлению Киеву 50 миллиардов евро в виде бюджетной поддержки до 2027 года и по евроинтеграции. В то же время Украина в значительной мере полагается на экономическую помощь Запада.

В целом Орбан выступает против помощи Украине в борьбе с российским вторжением. По его словам, затяжная война обрекает как Киев, так и долгосрочные интересы Европы, стоя человеческих жизней и экономических возможностей.

Вас также могут заинтересовать новости: