В случае принятия Конгрессом данного решения, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США.

Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, чтобы ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Управление бюджета включит финансирование Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. Как говорится в материале, в случае принятия Конгрессом данного решения, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как "иностранное военное финансирование".

Запрос поступил вслед за заявлением Белого дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента о сокращении", которая использовалась для отправки оружия в Украину.

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Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.

Возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай "решительно выступает против военных связей США с Тайванем и поставок оружия Тайваню".

Обострение ситуации в Тайване

Еще в октябре 2021 года Президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Китай считает Тайвань своей территорией и открыто готовится к вторжению. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил о том, что Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году, хотя это не значит, что попытка вторжения действительно состоится.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа должна очень активно участвовать в вопросе по Тайваня. Он призвал отправить туда военно-морские силы.

В июле 2023 года эксперты погнозировали, что если Украине навяжут "позорный мир", то Китай вторгнется в Тайвань.

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