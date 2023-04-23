В 2022 году Байден недвусмысленно сказал, что США будут защищать Тайвань.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа должна очень активно участвовать в вопросе по Тайваню, рассказал он в интервью французскому LeJDD.

Тайвань важен для Евросоюза прежде всего в экономическом и технологическом плане, отметил главный дипломат ЕС.

"Вот почему я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы показать приверженность Европы свободе судоходства в этом крайне важном районе", - сказал он.

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В то же время Европа должна быть бдительна в отношении провокаций и завышения ставок, предупредил Боррель: "Подавляющее большинство жителей Тайваня считают, что мирный статус-кво является наиболее подходящим решением. Поэтому давайте будем тверды в соблюдении этого принципа".

Ситуация с Тайванем - что известно

Китайский Тайбэй - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, имевшей юрисдикцию над материковым Китаем. Однако со второй половины века является демократическим государством, контролирующим только остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами.

В то же время Китай считает Тайвань своей территорией и уже открыто готовится к вторжению.

В 2022 году Байден уже пошел на довольно существенное обострение по вопросу Тайваня. В своей речи речь в Южной Корее он недвусмысленно сказал, что США будут защищать Тайвань.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что США должны предоставить острову средства для самозащиты.

Эксперты называют позицию США взломом политики "стратегической неопределенности", которая еще со времен Холодной войны давала Вашингтону возможность маневрировать в вопросе отношений и с Пекином, и с Тайбэем.

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