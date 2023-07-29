Перемирие Украины и России придаст Пекину уверенность, что можно присоединить к себе Тайвань, считает Пионтковский.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что предотвратить китайскую агрессию можно только благодаря обеспечению полной победы Украины в войне против РФ.

"Это ирония истории, но мы же все помним знаменитое выступление президента Буша-отца в Верховной Раде Украины в августе 1991 года. Он говорил, чтобы ни в коем случае не объявлять независимость, а то начнется такая смута, гражданская война и так далее. Они придумывают и не знают, какую причину придумать. Однако сейчас очень резко их спрашивают и американская пресса, и республиканцы в Конгрессе: почему вы не даете ATACMS? На что отвечают: вот у нас есть сколько там штук, нам не хватит. А на что вам не хватит? Если война с Китаем, вам не хватит? Так война с Китаем решается сейчас в Украине. Если Украина одержит победу и нанесет унизительное поражение Путину - это лучший способ предотвратить любые авантюры китайцев. И они уже никогда не полезут", - сказал политолог для телеканала Эспрессо.

Он отметил, что перемирие Украины и России придаст Пекину уверенность, что можно присоединить к себе Тайвань.

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"А когда немцы говорят, что вот Зеленский сказал о потребности в 50 "патриотов". Конечно, что надо 50 "патриотов", два-три – это только на Киев. А в Одессе, Харькове? Так немцы ему ответили: у нас в Германии всего 30. А нах**на вам потребуются вот эти 30? Украина же сейчас защищает вас. Отошлите все эти 30, чтобы Украина одержала такую победу над Россией, чтобы вам никогда в будущей истории не понадобилась противовоздушная оборона", - подчеркнул Пионтковский.

Ситуация с Тайванем - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Китай считает Тайвань своей территорией и открыто готовится к вторжению. В то же время США заявляли, что будут защищать Тайвань.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа должна очень активно участвовать в вопросе по Тайваня. Он призвал отправить туда военно-морские силы.

По данным ЦРУ, Китай готовится к возможной войне за Тайвань в 2027 году.

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