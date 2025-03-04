Правительство уже сократило количество чиновников на 30 тысяч для оптимизации расходов бюджета.

Правительство все время работает над оптимизацией расходов госбюджета, но не планирует уменьшать программы поддержки украинцев несмотря на риски остановки помощи от США. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН.

"Все, что собирает Украина, все налоги мы отдаем на Вооруженные Силы. Сумма на силы безопасности и обороны составляет в этом году 2,2 трлн грн - это огромная сумма", - сказал премьер.

По его словам, все остальные средства - почти 1,3 трлн грн - это помощь партнеров, которая позволяет покрывать гражданскую часть бюджета, то есть все социальные нужды.

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"Соответственно в части военного бюджета сложно говорить об уменьшении, потому что война ставит перед нами требования, с которыми сложно спорить - их просто надо обеспечивать, финансировать", - сказал Шмыгаль.

В части гражданских статей бюджета и социальных выплат, как отметил глава Кабмина, правительство постоянно ищет баланс для помощи тем людям, которые в ней нуждаются. Он отметил важность, в частности, программы "Зимней поддержки", которая помогла украинцам пройти очередную тяжелую зиму.

"Мы не знали, какие вызовы будут зимой, поэтому пакет зимней поддержки был важным", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил важность поддержки ВПЛ, для которых продолжаются программа аренды жилья, программа "Приют" и другие.

"Мы понимаем, что нужно поддерживать пенсионеров. Индексация пенсий осуществлена с 1 марта, и все пенсионеры с 1 марта получают проиндексированную на уровень инфляции пенсию", - добавил премьер

По его словам, правительство также постоянно ищет, где может быть элемент оптимизации или экономии для того, чтобы этот бюджет более эффективно использовался для помощи людям.

Он рассказал, что постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти и министерств.

"За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30% - больше чем на 30 тысяч. Это важный элемент экономии бюджета за 3 года войны. Мы продолжаем работу, чтобы через цифровизацию ускорить предоставление услуг, но также цифровизция дает возможность оптимизировать количественный состав бюрократов и чиновников", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также заверил, что этот год для Украины является финансово обеспеченным, бюджетные программы по поддержке бизнеса и украинского производителя являются стратегическими и долговременными, и правительство не планирует их прекращать.

"В части развития государственных программ для поддержки людей мы смотрим через увеличение средств на эти нужды для поддержки украинцев", - добавил он.

Финансовая поддержка Украины - последние новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина рассчитывает получить конфискованные 300 миллиардов долларов российских активов. Однако этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что международные партнеры предоставили Украине за время полномасштабной войны прямую бюджетную поддержку в размере 115 млрд долларов.

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