Украина все равно имела бы высокую инфляцию, даже если бы не было войны.

Инфляция в 22,2% в Украине не является критичной как для страны, которая воюет, даже если сравнивать с ценами в США и Европе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Инфляция является достаточно высокой, если сравнивать с довоенным состоянием. Если сравнивать с другими странами - Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не является такой критической. То есть это не инфляция, которая могла быть в стране, которая воюет", - считает чиновник.

По его словам, внешние условия в мире сейчас такие, что Украина все равно имела бы высокую инфляцию, даже если бы не было войны.

"Разрывы цепей поставки, высокие цены на топливо-это все факторы, которые сформировались извне. И мы как и другие страны вынуждены это нормально воспринимать", - пояснил Марченко.

Вместе с тем, как считает министр, инфляционные риски, в том числе из-за эмиссии гривны, не должны быть первоочередными, если речь идет о поддержке армии. В любом случае Минфин не может остановить выплаты военным, а потому рассчитывает на поддержку НБУ.

Относительно курса доллара - уже есть прогнозный, который согласован Минэкономики, Нацбанком. Однако цифру Марченко не назвал.

"Я не хочу создавать ожидания. Но там цифры не катастрофические. Есть надежда, что более-менее все балансы будут сохранены", - добавил он.

Как отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, официальный и наличный курс доллара в Украине не удается выровнять из-за валютных ограничений. По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированной до 36,56 гривень за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

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