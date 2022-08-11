Овощи подорожали на 102%.

В Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на хлеб и сливочное масло выросли на 37% и 25% соответственно.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, цены на овощи выросли почти на 102%, макароны – на 29%, рыбу – на 32,5%, сахар – на 19%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 3,4% и 2,4% соответственно.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 5,9%.

Цены на транспорт выросли на 40,4% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 77,7%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 37%, в железнодорожном – на 10%.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2021 года-составила 22,2%.

Также сообщалось, что цены на арбузы в Украине бьют рекорды. В этом году на прилавках магазинов только до 20% украинских арбузов.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему на украинском рынке стремительно дешевеют яблоки нового урожая.

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