Повышение акциза на топливо ускорит нынешнюю инфляцию и не даст прибыли, считает эксперт.

Повышение акциза на топливо приведет к удорожанию транспортной составляющей, а соответственно - повышению цен на все товары и услуги. Это, в свою очередь, разгонит инфляцию, и она может съесть всю прибыль, которую власть ожидает получить от повышения акциза. Об этом рассказал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Я понимаю, что есть потребность у государства в получении ресурсов. Но необходимо провести расчеты - потому что надо понимать, какие есть ожидания дополнительных доходов, и какие проблемы возникнут в экономике, вызванные именно этим шагом. Поскольку поднятие акцизов на топливо отразится тем, что поднимутся цены на очень много товаров, которые транспортируются автомобилями, а это почти все товары", - подчеркнул Ус.

Таким образом, объясняет эксперт, повышение акцизов ускорит существующую инфляцию, и эта инфляция уничтожит ожидаемые доходы. Поэтому все риски должны быть хорошо просчитаны.

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"Нам сначала кажется, что мы выиграем. А потом оказывается, что инфляция съест абсолютно все, что мы выигрываем от повышения акцизов. Поэтому без четких расчетов, желательно проведенных не только государственными учреждениями, но и независимыми игроками, такие решения принимать не стоит", - резюмировал Ус.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, из-за которого уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо - на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 года бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.