Платежный баланс Украины сведен с профицитом $224 миллиона

Против 466 миллионов долларов дефицита годом ранее.

Платежный баланс Украины за январь-май 2020 года сведен с профицитом в размере 224 миллиона долларов против дефицита в 466 миллионов долларов годом ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за этот период составил 5,597 миллиарда долларов против дефицита текущего счета в объеме 1,120 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.

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