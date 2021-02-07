Поступления от ЕСВ составили 19,9 млрд. Это на 2,1 млрд меньше плана.

Пенсионный фонд в январе 2021 получил доходов на 36,6 миллиарда, при этом сборы от ЕСВ составили на 2,1 миллиарда меньше плана.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Сообщается, что с его доходов в 36,6 млрд, собственные поступления составили 22,8 млрд, а поступления из госбюджета - 13,8 млрд.

ПФУ уточняет, что поступления от ЕСВ составили 19,9 млрд. Это на 2,1 млрд меньше плана (22 млрд грн).

Доходы ПФУ в январе 2020 года были 33,8 млрд, в т.ч. собственные поступления - 21,5 млрд, поступления из госбюджета - 12,3 млрд.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 миллиардов гривен.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Автор: УНИАН