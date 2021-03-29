В частности, для физлиц-предпринимателей в 2020 году ввели новую социальную программу помощи на детей.

Пенсионный фонд в 2020 году недополучил 4 млрд грн из-за карантинных льгот физлицам-предпринимателям, для которых, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Кроме того, по ее словам, правительство освободило предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты засчитали им в страховой стаж.

"Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", – отметила Лазебная.

Что этому предшествовало

В апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Из этого фонда правительство выделило 1,6 млрд грн для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей (ФОП) на упрощенной системе налогообложения. Была предусмотрена выплата по 2000 грн на каждого ребенка возрастом до 10 лет.

В январе 2021 года Пенсионный фонд завершил выплаты предпринимателям единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн, перечислив 3,6 млрд грн.

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Автор: Анна Нагорная